Utah verovert zonder te spelen ticket voor play-offs

27/03/17 - 10u17 Bron: Belga

Utah Jazz heeft zich zondag, zonder zelf in actie te komen, verzekerd van een plaats in de play-offs van de NBA. Door het verlies van Denver tegen New Orleans (90-115) kan het team uit Salt Lake City niet meer uit de top acht van de Western Conference vallen.