Kampioen Cleveland verovert ticket voor play-offs met dank aan Irving

20/03/17 - 09u51 Bron: Belga

Cleveland is als vierde team in de NBA zeker van een plaats in de play-offs. De Cavaliers wonnen met 120-125 van de Los Angeles Lakers en pakten zo als eerste ploeg in de Eastern Conference hun ticket voor de nacompetitie.

Cleveland had zaterdagavond in het Staples Center verloren van de Clippers, maar dat gebeurde toen zonder hun 'Big Three'. Die speelden een dag later in dezelfde sporthal wel mee tegen de Lakers. Kyrie Irving tekende voor 46 punten, LeBron James maakte er 34 punten en Kevin Love 21 (plus 15 rebounds). Bij de Lakers kwam D'Angelo Russell tot 40 punten. In het laatste kwart maakten de bezoekers een achterstand van 11 punten goed.



Voor Cleveland was het de 46e zege van het seizoen (tegen 23 nederlagen). De kampioen is nu, net als Golden State, San Antonio en Houston in de Western Conference, zeker van de play-offs.



San Antonio hield de zege thuis tegen Sacramento (118-102). Pau Gasol werd topschutter met 22 punten.