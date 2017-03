NBA-kampioen Cleveland Cavaliers gaat zonder 'Big Three' onderuit tegen LA Clippers (108-78)

Door: redactie

19/03/17

LeBron James, Kyrie Irving en Kevin Love bleven gisteravond aan de kant bij Cleveland in de uitmatch tegen de LA Clippers. De 'Big Three', die rust kregen met het oog op de play-offs, zagen hun ploegmaats een kansloze nederlaag lijden. Het werd 108-78 in het Staples Center.

Blake Griffin kroonde zich met 23 punten tot beste schutter bij de thuisploeg. Richard Jefferson maakte 12 punten en was daarmee de meest productieve Cavalier.



"Voldoende rust nodig"

Clevelandcoach Tyronn Lue legde na afloop uit waarom hij zijn vedetten spaarde. "Het is een lang seizoen en we spelen heel wat wedstrijden. Het gebeurt vaak dat we vier keer in vijf dagen moeten aantreden. Dat is zwaar. Het is aan coaches om hun verantwoordelijkheid op te nemen en voor de spelers te zorgen. Ze hebben voldoende rust nodig."



Voor de titelverdediger in de NBA was het de 23e nederlaag van het seizoen. Ze wonnen al 45 keer. Het topteam uit Ohio blijft aan kop in de Eastern Conference.



Curry maakt 28 punten

Golden State, de kampioen van 2015 en vorig jaar verliezend finalist, mocht afgelopen nacht wel vieren. De Warriors wonnen voor eigen publiek met 117-92 van Milwaukee. Stephen Curry was goed voor 28 punten en zes driepunters.



De Californiërs voeren met 55 zeges en 14 nederlagen het klassement in de Western Conference aan voor San Antonio (52w, 16v). De Spurs verloren met 104-96 in Memphis.



Houston, het derde team dat al zeker is van de play-offs, ging met 105-109 winnen in Denver. James Harden pakte voor de negentiende keer dit seizoen uit met een triple double (40 punten, 10 rebounds, 10 assists). Voor de Rockets was het de 48e zege (22 nederlagen).