Cousins moet 50.000 dollar boete betalen voor opstootjes met supporters

Door: redactie

9/03/17 - 23u39 Bron: Belga

DeMarcus Cousins. © afp.

DeMarcus Cousins moet na "ongepast woordgebruik aan het adres van supporters" een boete van 50.000 dollar (47.225 euro) betalen. Dat heeft de NBA vandaag bekendgemaakt.

De kersverse center van de New Orleans Pelicans wordt bestraft voor een woordgemeen met fans. Zondag reageerde hij op een scheldtirade van een supporter tijdens de overwinning op het parket van de Los Angeles Lakers (105-97). Een dag later diende Cousins een vrouwelijke fan van antwoord, nadat zij hem tijdens de rust van de nederlaag bij Utah Jazz (83-88) "je bent zacht geworden" had toegeroepen.



Cousins is niet aan zijn proefstuk toe. De center van de Pelicans, die dit seizoen gemiddeld 27,1 punten per wedstrijd laat optekenen, staat gekend voor zijn veelvoud aan technische fouten en boetes.