Kevin Durant valt al na 57 seconden uit met knieletsel bij Warriors, maar mogelijk al terug voor start play-offs

1/03/17 - 17u31 Bron: Belga

Golden State Warriors-vedette Kevin Durant heeft gisteren in de NBA-wedstrijd tegen Washington Wizards een verstuiking aan de ligamenten van de linkerknie en een schaafwonde aan het scheenbeen opgelopen. Dat blijkt uit de onderzoeken die gisterennacht in de Amerikaanse hoofdstad werden uitgevoerd, zo maakte Golden State Warriors vandaag bekend.

De Golden State Warriors moeten het mogelijk een tijdje doen zonder Kevin Durant. De 28-jarige basketter, in 2014 verkozen tot meest waardevolle speler (MVP) in de NBA, viel in de uitwedstrijd tegen Washington Wizards al na 57 seconden uit.



De medische staff van de Warriors kan momenteel nog geen termijn op de afwezigheid van Durant plakken. Over vier weken volgt er een nieuwe evaluatie, maar het is best mogelijk dat de 28-jarige sterspeler medio april kan terugkeren voor de start van de play-offs.



Zonder Durant verloren de Warriors met 112-108 bij de Wizards. Bradley Beal was met 25 punten topschutter bij Washington. Stephen Curry kwam bij Golden State tot hetzelfde aantal. Voor de Warriors was het pas de tiende seizoensnederlaag. Het blijft wel ruim aan de leiding in de Western Conference.



Nog dinsdag liet Russell Westbrook zijn 30ste 'triple-double' van het seizoen optekenen. Met 43 punten, 11 rebounds en 10 assists was hij opnieuw van goudwaarde voor Oklahoma City, dat Utah met 109-106 versloeg.