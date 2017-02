Indrukwekkende DeMar DeRozan leidt Toronto met 43 punten voorbij Boston

Door: redactie

25/02/17 - 10u43 Bron: Belga

Een indrukwekkende DeMar DeRozan leidde Toronto voorbij Boston © ap.

In een duel tussen twee topteams uit de Eastern Conference, haalden de Toronto Raptors het vrijdagavond met 107-97 van de Boston Celtics. De hoofdrol bij het Canadese team was weggelegd voor DeMar DeRozan.

De 27-jarige shooting guard uit Compton (Californië) tekende met 43 punten voor een persoonlijk record. Hij gaf ook vijf assists en pakte vijf rebounds. In het verliezende kamp klokte Isaiah Thomas af op 20 punten.



Toronto (34 zeges, 24 nederlagen) is de nummer 4 uit de Eastern Conference van de NBA, Boston (37 zeges, 21 nederlagen) staat tweede na leider en kampioen Cleveland (40 zeges, 16 nederlagen).



In het duel tussen Oklahoma City en de LA Lakers was Russell Westbrook andermaal de uitblinker bij de Thunder. Met 17 punten, 18 rebounds en 17 assists was de All-Star goed voor zijn 28e triple-double van het seizoen.



Oklahoma City haalde het met 110-93 en deed zo een goeie zaak in de strijd om een play-offplaats in de Western Conference. Het team staat voorlopig zevende (de top acht stoot door). De Lakers verloren vrijdagavond al voor de 40e keer dit seizoen (tegen 19 zeges) en bengelen daarmee onderin in het westen. Alleen Phoenix (18w, 40v) doet slechter.