Magic Johnson krijgt promotie bij LA Lakers

Door: redactie

21/02/17 - 23u17 Bron: dpa/belga

© ap.

Basketballegende Magic Johnson wordt President of Basketball Operations bij zijn voormalige ploeg LA Lakers.

Johnson keerde begin februari terug in Los Angeles als adviseur en krijgt nu dus meteen promotie. Tussen 1979 en 1996 maakte hij als point guard furore bij de Lakers. De 57-jarige Amerikaan pakte in Los Angeles vijf keer de titel en werd drie keer uitgeroepen tot meest waardevolle speler van de NBA.



"Vandaag heb ik een reeks beslissingen genomen die er voor zorgen dat de Lakers een hoger niveau zullen bereiken", liet voorzitster Jeanie Buss optekenen. "Samen gaan we de fundamenten bouwen van de nieuwe grote generatie van de Lakers."