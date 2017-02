Miami Heat proeft na 13 zeges op rij weer van nederlaag en dat ondanks 30 punten van Goran Dragic

Door: redactie

Philadelphia heeft gisteravond een einde gemaakt aan de knappe zegereeks van Miami in de NBA. De 76'ers haalden het voor eigen publiek met 117-109 en dienden de Heat zo een eerste nederlaag toe na dertien zeges op rij.

Miami had niet meer verloren sinds 13 januari, toen de jongens van Erik Spoelstra in Milwaukee onderuitgingen. Goran Dragic maakte weliswaar 30 punten, maar dat mocht niet baten tegen een collectief sterker Philadelphia, waar Robert Covington, Nerlens Noel en Dario Saric 19 punten scoorden.



Met 24 zeges en 31 nederlagen staat Miami tiende in de Eastern Conference. Detroit, dat als achtste voorlopig het laatste ticket voor de play-offs in handen heeft, totaliseert 25 overwinningen en 29 verliesmatchen.