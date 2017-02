"Lebron scoorde een onwaarschijnlijk punt, dat lukt hem misschien één keer in een miljoen pogingen"

Door: redactie

video Kampioen Cleveland leek gisteravond op bezoek bij de Washington Wizards op een nederlaag af te stevenen. Dat was echter zonder sterspeler LeBron James gerekend, die de Cavaliers met een schitterende driepunter in de laatste seconde alsnog een verlenging bezorgde. Daarin sloegen de bezoekers toe en sleepten zo de zege (135-140) uit de brand.

"LeBron scoorde een onwaarschijnlijk punt. Dat lukt hem misschien maar een keer in een miljoen pogingen", reageerde Wizardsguard John Wall na de partij. De beelden van het fenomenale shot vindt u hieronder.



Voor Washington kwam er zo een einde aan een reeks van zeventien thuisoverwinningen op rij. Met 30 zeges in 51 matchen lijken de Wizards als vierde in de Eastern Conference wel vlot op weg naar een plaats in de play-offs.



Cleveland leidt in het oosten met 35 zeges en 15 nederlagen. In de Western Conference doen alleen Golden State (43w, 8v) en San Antonio (39w, 12v) beter. De Warriors kwamen maandagavond niet in actie, de Spurs gingen met 89-74 onderuit in Memphis.