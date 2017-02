Competitieleider Golden State gaat onderuit in Sacramento

Door: redactie

5/02/17 - 12u44 Bron: Belga

Golden State heeft zijn achtste nederlaag van het seizoen geleden. De Warriors gingen na extra tijd met 109-106 onderuit tegen de Sacramento Kings.

Stephen Curry kroonde zich met 35 punten wel tot topschutter van de partij, maar dat mocht niet baten voor het topteam uit Oakland. De Kings, elfde in de Western Conference, maakten een einde aan een reeks van vijf opeenvolgende zeges van Curry en co.



Ondanks het verlies blijft Golden State autoritair leider in de NBA. Met 43 zeges uit 51 wedstrijden doen de jongens van Steve Kerr ruim beter dan eerste achtervolger San Antonio (39w, 11v).



Vorig seizoen tekende Golden State voor het beste seizoen ooit in de reguliere competitie. De Californiërs verloren toen slechts negen keer in 82 duels. De titel moesten Curry en zijn maats wel laten aan het Cleveland van LeBron James.



Vandaag staan er nog drie matchen op het programma. Brooklyn ontvangt Toronto, de LA Clippers nemen het op tegen Boston en Portland trekt naar Oklahoma City.