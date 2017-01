Warriors en Cavs verrassend onderuit

Door: redactie

24/01/17 - 09u18

LeBron James. © ap.

De koplopers in de oostelijke en westelijke divisie van de NBA hebben allebei een nederlaag moeten incasseren. De Golden State Warriors lieten zich verrassen door het laag geklasseerde Miami Heat (105-102) en de Cleveland Cavaliers ging onderuit bij de New Orleans Pelicans (124-122).

Voor de Cavaliers betekende dat al de vijfde verliesbeurt in de laatste zeven wedstrijden, de dertiende in totaal dit seizoen. Met dertig overwinningen gaat de formatie van superster LeBron James nog wel aan kop in de Eastern Conference. De Golden State Warriors gingen pas voor de zevende keer dit seizoen onderuit. De verliezend NBA-finalist van afgelopen seizoen voert de ranglijst in het westen aan met 38 zeges.



Bij de Warriors kwam een groot deel van de productie van het toptrio Kevin Durant (27 punten), Klay Thompson (22) en Stephen Curry (21). Ze konden echter allemaal niet tippen aan de 33 punten van Dion Waiters bij de Heat. Bij de Cleveland Cavaliers werd James (26 punten) overschaduwd door Kyrie Irving, die liefst 49 punten bij elkaar gooide. Het bleek echter niet genoeg voor de winst op de Pelicans.



Russell Westbrook tekende bij de Oklahoma City Thunder voor zijn 22e triple-double van het seizoen. Hij leidde zijn ploeg met 38 punten, tien assists en tien rebounds langs de Utah Jazz: 97-95. Westbrook zelf besliste de wedstrijd met nog 1,5 seconde op de klok.

Lees ook Grootste verlies ooit voor LA Lakers