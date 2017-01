Cleveland Cavaliers herpakken zich met zege tegen Phoenix

Door: redactie

Drie dagen na de nederlaag tegen de Golden State Warriors, heeft regerend kampioen Cleveland Cavaliers opnieuw aangeknoopt met de zege in de NBA. In eigen huis waren de Cavaliers van sterspeler LeBron James met 118-103 te sterk voor de Phoenix Suns.

'King James' was met 21 punten en vijftien assists nog maar eens belangrijk voor zijn team. Ploegmaat Kyrie Irving liet 26 punten noteren. Met dertig zeges en elf nederlagen blijven de Cavaliers aan de leiding in de Eastern Conference.



Beide sterren van Cleveland Cavaliers werden verkozen voor het All Star Game van februari in New Orleans. Daarin nemen de beste spelers van de Eastern en de Western Conference het tegen elkaar op. Voor LeBron James was het al de dertiende selectie op rij voor het All Star Game.



DeMar DeRozan (Toronto), Jimmy Butler (Chicago) en Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) zijn de andere spelers voor de Eastern Conference. Stephen Curry, Kevin Durant (beiden Golden State), James Harden (Houston), Anthony Davis (New Orleans) en Kawhi Leonard (San Antonio) verdedigen de kleuren van de Western Conference. Russell Westbrook van Oklahoma City Thunder is er niet bij, maar wordt meer dan waarschijnlijk door de coaches van de NBA nog geselecteerd als invaller.