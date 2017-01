Waarom NBA-legende één fase uit absolute topwedstrijd maar al te graag nog een keertje terug wilde zien

Door: redactie

19/01/17 - 11u31

video

Afgelopen maandagnacht al legden de Golden State Warriors de Cleveland Cavaliers over de knie met sprekende 126-91 cijfers. Het ging om een heruitgave van de finale van de play-offs van vorig seizoen en NBA-legende Charles Barkley wilde één fase in het bijzonder graag terugzien. "Kunnen we de fase eventjes herbekijken waarbij Zaza Pachulia een praatje gaat maken met Draymond Green?", zo vroeg hij zich luidop af. Kenny Smith, één van zijn sidekicks, wist metéén waarover het ging...



Zo gezegd zo gedaan en de regie toverde meteen een screenshot op het scherm. Daarop is te zien hoe de twee Warriors daadwerkelijk een praatje slaan, maar ook de échte reden waarom de gewezen power forward het beeld wilde terugzien. Er was namelijk ook een blondine te zien, die vooral opviel omwille van haar vestimentaire keuze. "Je kan zien hoe ze bezig is met haar smartphone. Waarschijnlijk heeft haar iemand gewezen op het feit dat ze iets meer kleren moet aandoen", klonk het ook nog bij het panel waarvan ook Shaquille O'Neal deel uitmaakt.