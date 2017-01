Kevin Durant doet ex-ploeg opnieuw pijn: 40 punten en 12 rebounds

Door: redactie

NBA Voor de tweede keer dit seizoen heeft basketballer Kevin Durant zijn oude ploeg Oklahoma City Thunder pijn gedaan. Met Golden State Warriors, het topteam waarvoor hij sinds afgelopen najaar uitkomt, won Durant met 121-100. De vedette zelf was goed voor liefst 40 punten en 12 rebounds.

In de vorige ontmoeting tussen beide teams was Durant ook al goed geweest voor 39 punten. Met zijn 47e '40-punten-of-meer' wedstrijd uit zijn loopbaan bezorgde Durant de Warriors de 36e overwinning van het seizoen tegen zes nederlagen. Geen team presteert zo goed in de Amerikaanse profcompetitie NBA.



Bij Oklahoma was Russell Westbrook goed voor zijn 21e 'triple-double' van het seizoen. Hij kwam tot 27 punten, 15 rebounds en 13 assists. Halverwege stond het nog gelijk in Oakland: 56-56. Stephen Curry was goed voor 24 punten, waarvan negen in het derde kwart waarin de Warriors afstand namen.

