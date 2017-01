Ontketende Harden verliest met de Houston Rockets

Door: redactie

18/01/17 - 09u20

Een ontketende James Harden heeft Houston Rockets niet aan een zege op Miami Heat kunnen helpen. Hij was vannacht goed voor liefst 40 punten, 12 rebounds en 10 assists, maar zag zijn ploeg toch onderuit gaan (109-103). Miami boekte pas de twaalfde zege van het seizoen. De kampioen van 2006, 2012 en 2013 in de NBA staat voorlaatst in de Eastern Conference. Houston zegevierde al 32 keer en staat derde in de Western Conference.



Cory Joseph had met 33 punten dan weer een groot aandeel in de zege van de Toronto Raptors op de Brooklyn Nets (119-109). Wesley Matthews was de gevierde man bij de Dallas Mavericks. Hij tekende 11 seconden voor het einde van een spannend duel met Chicago Bulls voor een beslissende driepunter (99-98). De Denver Nuggets dankte de zege op de Los Angeles Lakers (127-121) onder meer aan 29 punten en vijftien rebounds van Nikola Jokic. De San Antonio Spurs bleven de Minnesota Timberwolves de baas (122-114).



Uitslagen:

Brooklyn - Toronto 109-119

Miami - Houston 109-103

Chicago - Dallas 98-99

San Antonio - Minnesota 122-114

LA Lakers - Denver 121-127