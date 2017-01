Westbrook en Harden blinken opnieuw uit

Door: redactie

16/01/17 - 08u21 Bron: Belga

© afp.

Zoals al zo vaak dit seizoen hebben Russell Westbrook en James Harden weer een hoofdrol opgeëist in de NBA. Beide basketballers waren duidelijk in topvorm en lieten opnieuw een triple-double (meer dan 10 punten, assists en rebounds) optekenen. Westbrook leidde Oklahoma City met 36 punten, tien assists en elf rebounds langs de Sacramento Kings (122-118). Harden had met 22 punten, elf assists en elf rebounds een belangrijk aandeel in de zege van de Houston Rockets bij Brooklyn (137-112).