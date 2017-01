Spurs gaan verrassend onderuit, Clippers nemen revanche tegen Lakers

Door: redactie

De Los Angeles Clippers hebben vannacht revanche genomen voor de nederlaag op eerste kerstdag tegen de LA Lakers. Die zege van de stadgenoot maakte destijds een einde aan een reeks van elf overwinningen voor de Clippers in de onderlinge confrontaties tussen beide teams. Met kerst misten de Clippers Chris Paul en Blake Griffin wegens blessures en viel tot overmaat van ramp halverwege ook J.J. Redick uit. Griffin ontbrak vannacht nog steeds, maar met Paul en Redick (en sterke man Jordan die 24 punten en 21 rebounds liet optekenen) wonnen de Clippers ditmaal met 113-97 en breidde de ploeg de zegereeks in januari uit naar zes.



Opvallend resultaat was ook de nederlaag van de San Antonio Spurs op bezoek bij de Phoenix Suns. De Suns, dit seizoen één van de slechtste ploegen in de NBA, dankte de zege aan 39 punten van Booker. Bij de Spurs volstonden 38 punten van Leonard niet. Het werd 108-105 na een sterke remonte van de thuisploeg in het derde en vierde kwart.



Uitslagen:

LA Clippers - LA Lakers 113-97

Chicago - New Orleans 107-99

Phoenix - San Antonio 108-105

Washington - Philadelphia 109-93

Utah - Orlando 114-107