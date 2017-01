Russell Westbrook met nieuwe triple double op recordjacht

Door: redactie

NBA Oklahoma City Thunder heeft in de eigen Chesapeake Energy Arena met 103-95 gewonnen van Memphis Grizzlies in NBA.

Russell Westbrook was bij de thuisploeg goed voor 24 punten, 13 rebounds en 12 assists en lukte zo zijn achttiende triple double van het seizoen, een persoonlijk record voor de 28-jarige Westbrook. Met nog 42 wedstrijden te spelen kan de speler van OKC zelfs het record van Oscar Robertson bedreigen. Die kwam in het seizoen 1961-1962 uit op 42 triple doubles. De teller van James Harden, zijn belangrijkste concurrent voor de titel voor beste speler van het seizoen (MVP), staat momenteel op elf triple doubles.



Regerend kampioen Cleveland Cavaliers liep op bezoek bij Portland tegen een tweede nederlaag op rij aan. De thuisploeg haalde het met 102-86. LeBron James kwam tot twintig punten en elf rebounds voor de Cavaliers. Dinsdag verloren de Cavaliers al met 100-92 op bezoek bij Utah Jazz. In totaal heeft de landskampioen nu tien nederlagen achter zijn naam staan.



Uitslagen:

LA Clippers - Orlando 105-96

Portland - Cleveland 102-86

Boston - Washington 117-108

Oklahoma City - Memphis 103-95

Minnesota - Houston 119-105

Philadelphia - New York 98-97