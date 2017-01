Mysterie rond Rose: NBA-ster komt niet opdagen bij Knicks en niemand weet waarom

Door: redactie

10/01/17 - 10u40 Bron: AD.nl

Derrick Rose. © ap.

Waar is Derrick Rose? Die vraag bleef onbeantwoord in de wedstrijd tussen de New York Knicks en New Orleans Pelicans. De Knicks verloren in het eigen Madison Square Garden met 96-110, maar niemand die na afloop over de uitslag praatte.

Het ging vooral over de grote afwezige, Derrick Rose. De 28-jarige point guard had 's ochtends nog gewoon getraind met zijn ploeggenoten, maar meldde zich enkele uren later niet in de kleedkamer voor het duel met de Pelicans. Een verklaring daarvoor bleef uit. Trainer Jeff Hornacek moest het antwoord ook schuldig blijven.



Ploeggenoot Joakim Noah kreeg na Rose na de wedstrijd wel aan de telefoon. "Het was een opluchting voor ons allemaal dat ik hem even kon spreken", zei Noah. "Ik wil er niet te veel over zeggen, want ik weet weinig over de situatie. Ik ben vooral blij dat alles in orde is met hem."



Rose werd in 2011 in dienst van Chicago Bulls uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP) van de NBA. In de jaren die volgden, viel hij van de ene in de andere blessure. Rose verruilde de Bulls afgelopen zomer voor de Knicks, waarbij hij dit seizoen goed is voor gemiddeld ruim zeventien punten per wedstrijd.