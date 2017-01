Westbrook weer uitblinker bij Thunder met 'triple double'

Door: redactie

8/01/17

© afp.

NBA Basketballer Russell Westbrook was zaterdag (plaatselijke tijd) weer eens de uitblinker voor zijn ploeg Oklahoma City Thunder, dat in de Amerikaanse NBA met 121-106 won van Denver Nuggets. Westbrook maakte 32 punten, 17 rebounds en 11 assists, waarmee hij zijn zeventiende zogeheten 'triple double' (drie keer in de dubbele cijfers) van het seizoen registreerde.

123-118 Jimmy Butler was op dreef voor Chicago Bulls. Hij maakte 42 punten in de wedstrijd tegen Toronto Raptors, die de Bulls pas in de verlenging in hun voordeel beslechten: 123-118. Dwyane Wade voegde ook nog 20 punten toe aan de score van de ploeg uit Chicago.

Uitslagen van zaterdag: Dallas - Atlanta 82-97



San Antonio - Charlotte 102-85



Boston - New Orleans 117-108



Chicago - Toronto 123-118 n.v.



Oklahoma City - Denver 121-106



Minnesota - Utah 92-94



Indiana - New York 123-109



Portland - Detroit Uitgesteld