Warriors lijden verrassend derde thuisnederlaag, 40 punten van Curry niet voldoende

Door: redactie

7/01/17 - 11u06 Bron: Belga

© epa.

De Golden State Warriors hebben na verlengingen met 119-128 verloren van de Memphis Grizzlies in de NBA. De leider in de Western Conference liep halfweg het derde kwart nochtans uit tot 24 punten, maar ging door de knieën in het vierde kwart, waarna de bezoekers het in overtime helemaal afmaakten.