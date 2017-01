Rockets slaan op valreep toe, 49 punten van Westbrook onvoldoende voor OKC

Door: redactie

6/01/17 - 09u27 Bron: Belga

James Harden (rechts) won met de Rockets van OKC. © afp.

De Houston Rockets hebben afgelopen nacht in de NBA op de valreep alsnog gewonnen van Oklahoma City Thunder, het werd 118-116. De Braziliaan Nene maakte in de laatste seconden het verschil met twee vrijworpen.

James Harden verzorgde de inleiding voor de beslissende actie van Nene. Uit zijn pass kon de Braziliaan nog slechts onreglementair van een score worden afgehouden. Dat leidde tot de strafworpen. De ster van de wedstrijd speelde echter bij Thunder. Russel Westbrook zorgde voor 49 punten. Dat hij zijn laatste drie schoten miste, brak hem zuur op. Bij de winnende ploeg was Harden goed voor 26 punten. Hij had ook nog eens acht rebounds en 12 assists.

Uitslagen

Indiana - Brooklyn 121-109



Toronto - Utah 101-93



Detroit - Charlotte 115-114



New Orleans - Atlanta 94-99



Houston - Oklahoma City 118-116



Dallas - Phoenix 95-102



Denver - San Antonio 99-127



Portland - LA Lakers 118-109



Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):



EASTERN CONFERENCE



. Atlantic Division:



1. Toronto 24 11 0.686



2. Boston 21 14 0.600



3. New York 16 19 0.457



4. Philadelphia 9 24 0.273



5. Brooklyn 8 26 0.235



. Central Division:



1. Cleveland 26 8 0.765



2. Milwaukee 18 16 0.529



3. Indiana 19 18 0.514



4. Chicago 18 18 0.500



5. Detroit 17 21 0.447



. Southeast Division:



1. Atlanta 20 16 0.556



2. Charlotte 20 17 0.541



3. Washington 16 18 0.471



4. Orlando 16 21 0.432



5. Miami 11 26 0.297



WESTERN CONFERENCE



. Northwest Division:



1. Utah 22 15 0.595



2. Oklahoma City 21 16 0.568



3. Portland 16 22 0.421



4. Denver 14 22 0.389



5. Minnesota 11 24 0.314



. Pacific Division:



1. Golden State 31 5 0.861



2. LA Clippers 24 14 0.632



3. Sacramento 15 20 0.429



4. LA Lakers 13 26 0.333



5. Phoenix 12 25 0.324



. Southwest Division:



1. San Antonio 29 7 0.806



2. Houston 28 9 0.757



3. Memphis 22 16 0.579



4. New Orleans 14 23 0.378



5. Dallas 11 25 0.306



Programma van vrijdag:



Washington - Minnesota



Orlando - Houston



Boston - Philadelphia



Brooklyn - Cleveland



Milwaukee - New York



LA Lakers - Miami



Golden State - Memphis



Sacramento - LA Clippers