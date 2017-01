Fan maakt basketbalarena helemaal gek met worp van 91.000 euro (en met dat geld is hij iets moois van plan)

Door: redactie

4/01/17 - 11u45

video Tijdens de rust van het NBA-duel tussen de LA Lakers en de Memphis Grizzlies is een fan maar liefst 91.000 euro rijker geworden. De man in kwestie mocht proberen om de bal vanaf de middenlijn in de ring te gooien en dat lukte hem ook. Hij zette daarmee het Staples Center op slag in lichterlaaie.