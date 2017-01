Lowry en DeRozan aan het kanon bij Raptors

Door: redactie

2/01/17 - 08u53 Bron: ANP

Kyle Lowry (rechts). © photo news.

Kyle Lowry en DeMar DeRozan hadden zondag (plaatselijke tijd) een groot aandeel in de ruime zege van de Toronto Raptors op de Los Angeles Lakers (114-112) in de NBA. Beide basketballers waren samen goed voor 72 punten.

Lowry tekende voor 41 punten, zeven assists en negen rebounds. DeRozan maakte 31 punten. Tim Hardaway maakte 29 punten voor de Atlanta Hawks tegen de San Antonio Spurs (114-112). Reggie Jackson leidde Detroit Pistons met 27 punten voorbij Miami Heat (107-98). Myles Turner was met 23 punten en twaalf rebounds de uitblinker bij Orlando Pacers in het gewonnen duel met Orlando Magic (117-104). C.J. McCollum leverde met 43 punten een grote bijdrage aan de zege van Portland Trail Blazers op Minnesota Timberwolves: 95-89.

Uitslagen

Atlanta - San Antonio 114-112 n.v.



Miami - Detroit 98-107



Indiana - Orlando 117-104



Minnesota - Portland 89-95



LA Lakers - Toronto 114-123



Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):



EASTERN CONFERENCE



. Atlantic Division:



1. Toronto 23 10 0.697



2. Boston 20 14 0.588



3. New York 16 17 0.485



4. Philadelphia 8 24 0.250



. Brooklyn 8 24 0.250



. Central Division:



1. Cleveland 25 7 0.781



2. Milwaukee 16 16 0.500



3. Indiana 17 18 0.486



4. Chicago 16 18 0.471



5. Detroit 16 20 0.444



. Southeast Division:



1. Charlotte 19 15 0.559



2. Atlanta 18 16 0.529



3. Washington 16 16 0.500



4. Orlando 15 20 0.429



5. Miami 10 25 0.286



WESTERN CONFERENCE



. Northwest Division:



1. Utah 21 13 0.618



. Oklahoma City 21 13 0.618



3. Denver 14 19 0.424



4. Portland 15 21 0.417



5. Minnesota 11 23 0.324



. Pacific Division:



1. Golden State 29 5 0.853



2. LA Clippers 22 14 0.611



3. Sacramento 14 19 0.424



4. LA Lakers 12 25 0.324



5. Phoenix 10 24 0.294



.Southwest Division:



1. San Antonio 27 7 0.794



2. Houston 26 9 0.743



3. Memphis 22 14 0.611



4. New Orleans 14 21 0.400



5. Dallas 10 24 0.294



- programma van maandag -



Milwaukee - Oklahoma City



Cleveland - New Orleans



Brooklyn - Utah



New York - Orlando



Chicago - Charlotte



Houston - Washington



LA Clippers - Phoenix



Golden State - Denver