Boston-spelverdeler Isaiah Thomas steelt de show tegen Miami

31/12/16

Boston Celtics heeft vannacht met 117-114 gewonnen van Miami Heat in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA).

Isaiah Thomas scoorde met 52 stuks bijna de helft van de punten voor de thuisploeg. Zo werd de 27-jarige Thomas de eerste speler sinds de legendarische Larry Bird die in de reguliere competitie meer dan vijftig punten kan scoren voor de Celtics, nog steeds de NBA-recordkampioen. 31 jaar na Bird lukte Thomas tegen Miami Heat negen driepunters en een dol vierde kwart met daarin liefst 29 punten. "In het vierde kwart leek het wel alsof ik alleen op het terrein stond en dat het om een training ging", vertelde 'Little Big Man'.



James Harden hielp de Houston Rockets dan weer aan een ruime zege tegen LA Clippers (140-116). De 27-jarige Harden lukte voor de zevende keer dit seizoen een triple-double, met dertig punten, dertien rebounds en tien assists. Voor de door blessures geteisterde Clippers was het al de zesde nederlaag op rij, Houston komt in de Western Conference op de derde plaats terecht.



Uitslagen

Atlanta - Detroit 105-98

Golden State - Dallas 108-99

San Antonio - Portland 110-94

Boston - Miami 117-114

Denver - Philadelphia 122-124

New Orleans - New York 104-92

Houston - LA Clippers 140-116

Minnesota - Milwaukee 116-99

Washington - Brooklyn 118-95

Indiana - Chicago 111-101