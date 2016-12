LeBron James en Kyrie Irving bezorgen Cleveland 24e seizoenszege

Door: redactie

30/12/16 - 08u30 Bron: Belga

LeBron James (links) in een duel met Marcus Smart. © afp.

De Cleveland Cavaliers hebben zich donderdag in de Noors-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) hersteld van de nederlaag van maandag tegen de Detroit Pistons. In de eigen Quicken Loans Arena haalde de regerende kampioen het met 124-118 van de Boston Celtics.

De teruggekeerde LeBron James en Kyrie Irving hadden een belangrijk aandeel in de 24e zege van het seizoen. Irving was goed voor 32 punten, King James liet 23 punten, 11 assists en 8 rebounds noteren. In het vierde kwart verspeelde de thuisploeg nog bijna een voorsprong van achttien punten (117-116), maat uiteindelijk pakten ze toch nog de zege.



Ondanks zijn knappe statistieken was LeBron James niet tevreden met zijn prestatie. "Ik speelde heel slecht vanavond", verraste de viervoudige MVP. "Ik was slecht in alle aspecten van mijn spel en dat is onaanvaardbaar."