Warriors maken einde aan zegereeks Toronto Raptors

Door: redactie

29/12/16 - 08u35 Bron: Belga

© reuters.

De Golden State Warriors hebben vannacht een einde gemaakt aan een reeks van zeven zeges op rij voor de Toronto Raptors in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). In eigen huis haalde de titelfavoriet het met 121-111.

De Raptors liepen in de Oracle Arena de hele wedstrijd achter de feiten aan. Na het eerste kwart stond het immers al 42-17 in het voordeel van de thuisploeg, vorig seizoen de verliezende finalist in de NBA. Stephen Curry was voor de Warriors goed voor 28 punten, Kevin Durant klokte af op 22 punten. Bij Toronto blonk DeMar DeRozan met 29 punten uit.



In New Orleans liepen de LA Clippers tegen een vierde nederlaag op rij aan. Zonder de geblesseerde Blake Griffin gingen ze er met 102-98 onderuit, de twaalfde seizoensnederlaag voor het Californische team.