Opnieuw spectaculaire Westbrook leidt Oklahoma ook voorbij Miami Heat

Zelfs drie spelers van Miami kunnen Westbrook niet in bedwang houden. © afp.

Russell Westbrook had dinsdagnacht opnieuw een groot aandeel in de winst van zijn team Oklahoma City Thunder, ditmaal op bezoek bij de Miami Heat. Westbrook produceerde in Florida de 52e zogenaamde triple-double in zijn carrière. Die lag aan de basis van de 94-106-overwinning van de Thunder.

Westbrook kwam zowel in punten, rebounds als assists in de dubbele cijfers: respectievelijk 29, 17 en 11. Dat deed hij voor de vijftiende keer dit seizoen. Alle andere spelers in de NBA kwamen tot nu toe samen tot achttien triple-doubles.



In heel 2016 zit Westbrook nu aan 30 triple-doubles, een evenaring van het 50 jaar oude record van Oscar Robertson. Met nog twee matchen voor de boeg dit jaar, donderdag Memphis en zaterdag LA Clippers, kan Westbrook Robertson ook nog passeren en het record op z'n eentje pakken. De illustere Robertson heeft wel nog een ander record. The Big O was in het seizoen 1961-1962 de enige speler ooit die een triple-double als seizoensgemiddelde kon laten optekenen. Het is wachten tot de lente om te zien of Westbrook dat huzarenstukje ook kan realiseren.



De opleving bij Dallas Mavericks na de terugkeer van de lang geblesseerde vedette Dirk Nowitzki lijkt ondertussen ook alweer voorbij. In een duel tussen twee Texaanse NBA-teams was Houston Rockets met 107-123 te sterk. De Mavericks kregen te maken met een James Harden (34 punten) in topvorm. Lees ook Wow! Deze demonstratie hoort meer thuis in een dunk-competitie dan in een echte basketmatch

