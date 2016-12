Cleveland laat LeBron James rusten en verliest

Door: redactie





De Cleveland Cavaliers kunnen maar moeilijk zonder LeBron James. Zonder hun grote vedette verloren ze maandag bij Detroit Pistons met 106-90. James speelde zondag nog 40 minuten in de door zijn ploeg gewonnen topper tegen Golden State Warriors. Daarom mocht hij het duel tegen Detroit Pistons vanaf de tribune bekijken. Het was de derde keer dat James dit seizoen rust kreeg na een zwaar optreden. Cleveland verloor al die duels. Met de vedette op het veld won de ploeg vooralsnog 23 keer en gingen slechts vier duels verloren.



Tobias Harris was de man van de match en tekende voor 21 punten namens de Pistons. Cleveland blijft de Eastern Conference nog wel aanvoeren. Toronto Raptors is de leider wel tot één zege genaderd. Het nummer twee bleef Portland Trail Blazers met 91-95 de baas, met dank aan 27 punten van Kyle Lowry.