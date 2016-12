Cavaliers winnen opnieuw van Golden State dankzij 'game winner' van Irving

video NBA-fans hebben vandaag een serieuze déjà vu gekregen. In de rematch van de NBA Finals van vorig seizoen wonnen de Cleveland Cavaliers van de Golden State Warriors met 109-108. Kyrie Irving zorgde, net als eind vorig seizoen, op het einde voor de beslissing.

Al het hele seizoen stond Kerstdag aangestipt bij de Cavs en de Warriors. Dan zouden de twee grootmachten uit de NBA elkaar opnieuw in de ogen kijken na de Finals van vorig seizoen. Toen zorgden de Cavaliers voor een enorme comeback door een 3-1 achterstand om te buigen in een 3-4 zege. Iets wat nog nooit eerder vertoond was in de NBA Finals.



Cleveland moest het vandaag stellen zonder scherpschutter J.R. Smith, en dat leek de kampioen ook parten te spelen. Het shotpercentage lag een pak lager dan bij de Warriors, maar de achterstand bleef telkens binnen de perken. In het vierde kwart leken de Warriors definitief weg te lopen, maar dat was buiten LeBron James en Kyrie Irving gerekend. Het duo bracht Cleveland terug in de match, en met nog enkele seconden te spelen zorgde Irving met een knappe tweepunter over Klay Thompson voor de beslissing. In de Finals zorgde diezelfde Irving met een driepunter over Steph Curry (zie onderste video) nog voor de eerste titel ooit in de geschiedenis van de Cavaliers. Van een déjà vu gesproken.