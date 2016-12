Nieuwe cao in NBA: gemiddeld jaarsalaris stijgt naar 9 miljoen dollar

LeBron James (rechts), één van de grootverdieners in de NBA. © photo news.

De clubeigenaars van de Amerikaanse National Basketball Association (NBA) en de spelersvertegenwoordigers hebben het akkoord voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor de komende zeven jaar officieel goedgekeurd. Dat heeft de NBA zelf bevestigd. Tien dagen geleden hadden alle partijen al een akkoord bereikt, dat nu is bekrachtigd.

Het nieuwe akkoord gaat in op 1 juli 2017 en loopt tot en met het seizoen 2023-2024. De NBA maakte geen details van het akkoord bekend, maar televisiezender ESPN kwam wel te weten dat tussen de 49 en 51 procent van de inkomsten aan basketbal gelieerd naar de spelers mag gaan. Die bedragen zouden de volgende jaren als gevolg van de stijgende tv-rechten kunnen oplopen tot 4 à 8 miljard dollar. Het gemiddeld jaarsalaris zal daarmee bijna 9 miljoen dollar bedragen, op dit moment is dat 5 miljoen dollar. De spelerskernen zullen bestaan uit 15 tot 17 spelers per team.



Lockout

In 2011 zorgde het uitblijven van een akkoord tussen de NBA en het spelerssyndicaat voor een vierde lockout in de geschiedenis van de NBA. Hierdoor werd de start van het NBA-seizoen uitgesteld van 10 oktober naar 25 december. Het seizoen werd ingekort van 82 naar 66 matchen.