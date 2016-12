De Cleveland Cavaliers moeten J.R. Smith minstens drie maanden missen

Door: redactie

23/12/16 - 19u52 Bron: Belga

© afp.

Cleveland zal het "twaalf tot veertien weken" zonder zijn guard J.R. Smith moeten stellen. Dat maakten de Cavaliers bekend op hun website.

De 31-jarige Smith ging vrijdag in New York onder het mes voor een "ingewikkelde breuk in de duim van zijn rechterhand". Hij blesseerde zich dinsdag op het parket van Milwaukee (108-114 n.v.) in het tweede kwart en kwam nadien niet meer in actie.



De onbeschikbaarheid van Smith is een serieuze aderlating voor de regerende NBA-kampioen. Hij was dit seizoen goed voor een gemiddelde van 8,6 punten en 2,1 rebounds per match. Het team van LeBron James moet ook power forward Chris Anderson voor de rest van het seizoen missen door een knieblessure.



Cleveland staat op kop in de Eastern Conference, met 21 overwinningen en slechts zes nederlagen. Op kerstdag staat de kraker tussen de Cavaliers en vicekampioen Golden State op het programma.