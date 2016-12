Cavaliers weer te sterk voor Milwaukee

Door: redactie

22/12/16 - 09u04 Bron: Belga

© reuters.

De Cleveland Cavaliers hebben afgelopen nacht voor de tweede keer in twee dagen van Milwaukee Bucks gewonnen (113-102). De regerend kampioen had dinsdag nog een verlenging nodig tegen dezelfde tegenstander (114-108).

Cleveland startte zonder de geblesseerde Kevin Love en J.R. Smith. Maar Kyrie Irving (31 punten) en LeBron James (29 punten) maakten weer eens duidelijk wie de echte vedetten van de ploeg zijn. Irving leverde ook nog eens dertien assists af. Cleveland blijft door de zege aan kop van de Eastern Conference, met 21 overwinningen en slechts zes nederlagen.



Russell Westbrook had met 42 punten een groot aandeel in de zege van Oklahoma Thunder op New Orleans Pelicans (121-110), terwijl Marc Gasol met 38 punten goed op schot was voor Memphis Grizzlies tegen Detroit Pistons (98-86). James Harden ten slotte was met 27 punten en 14 assists belangrijk voor Houston Rockets in het duel met Phoenix Suns (125-111).