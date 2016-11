Russell Westbrook opnieuw grote held bij Oklahoma Thunder met zevende 'triple double' van het seizoen

Bewerkt door: Glenn Bogaert

NBA Oklahoma City Thunder heeft in eigen huis met 106-88 gewonnen van Detroit Pistons in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). Bij OKC Thunder was Russell Westbrook de uitblinker met een triple double: zeventien punten, dertien rebounds en vijftien assists.