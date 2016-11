LeBron James fleurt 1.000ste NBA-wedstrijd op met 'double double'

© reuters.

Cleveland Cavaliers heeft zijn twaalfde wedstrijd van het seizoen gewonnen in de NBA. In de eigen Quicken Loans Arena haalde de regerende kampioen het met 128-90 van Dallas.

In zijn 1.000ste officiële wedstrijd in het reguliere NBA-seizoen in zijn carrière was LeBron James goed voor een 'double double', met negentien punten en elf assists. Kevin Love deed met 27 punten en 10 rebounds nog beter dan 'King James'. Bij de rust stond het al 68-28 in het voordeel van de thuisploeg. Voor Dallas was het al de achtste nederlaag op rij.



Kevin Durant leidde NBA-vicekampioen Golden State Warriors naar een tiende zege op rij. Met 29 punten, negen assists en zes rebounds had hij een belangrijk aandeel in de 85-109 zege op het veld van LA Lakers. Stephen Curry was goed voor 24 punten in het Staples Center. De Warriors blijven door de zege koploper in de Western Conference. Nummer twee LA Clippers ging immers verrassend met 108-97 onderuit bij Detroit Pistons.