Love speelt indrukwekkend eerste kwart voor Cavaliers: liefst 34 punten

24/11/16 - 09u38

Kevin Love speelde een sleutelrol voor Cleveland Cavaliers in de NBA. Hij maakte liefst 34 punten in het eerste kwart van het duel met Portland Trailblazers en legde met die score de basis voor de overwinning: 137-125.

Love vertoonde in de eerste twaalf minuten een zeldzame nauwkeurigheid. Hij scoorde over de hele match 40 punten, waaronder acht driepunters. LeBron James, doorgaans de sterspeler, stond duidelijk in de schaduw van Love, ook al noteerde ook hij 31 punten. Cleveland, de kampioen van vorig jaar, voert de Eastern Conference aan met elf zeges tegen twee nederlagen.



Los Angeles Clippers zijn bezig aan hun beste seizoensstart ooit in de NBA. De zege van 124-104 op Dallas Mavericks was al de veertiende van deze jaargang. Austin Rivers was de topschutter bij de Clippers met 22 punten. Bij Dallas maakte de 38-jarige Duitse vedette Dirk Nowitzki zijn rentree na een achillespeesblessure. Hij kon de twaalfde nederlaag van zijn kwakkelende ploeg niet voorkomen.



Golden State Warriors liet geen spaan heel van de Los Angeles Lakers: 149-106. De score van 149 was de hoogste van dit seizoen in de NBA. Stephen Curry (31), Kevin Durant (28) en Klay Thompson (26) leverden de grootste bijdrages. De Warriors bezetten in de Western Conference de tweede plaats achter de Clippers.

