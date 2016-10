"We staan weer met beide voetjes op de grond"

Door: Valerie Hardie

"Minnesota kwam met een veel grotere drang om te winnen op het parket dan wij", zegt Ann Wauters. Zoals Sylvia Fowles hier aantoont. © ap.

Ann Wauters, een icoon in het basketbal, staat met de LA Sparks in de finale van de WNBA. Eén zege is al binnen, nog twee te gaan. Wij houden u dagelijks up to date over hoe het haar vergaat. We belden haar net voor de terugvlucht naar LA, na match twee, die verloren ging.

"Zoals ik al vreesde, kwam Minnesota gisteren met een veel grotere drang om te winnen op het parket dan wij. Dat voelde je aan alles. Ze waren veel sterker in de rebound en wij misten veel shots - dan kan je moeilijk winnen. Het positieve is dat we in het derde kwart wel tot drie punten naderden, maar het was zo'n typische match dat wij niet zo scherp waren en alles ook wat tegenzat."



Voetjes op grond

"Ik zou niet zeggen dat we zweefden na die eerste match, maar na die overwinning op verplaatsing was het geloof in de titel wel heel groot. Nu staan we weer met beide voetjes op de grond. Het is niet voor niets dat Minnesota de afgelopen vijf jaar drie keer de titel won. Je voelt dat er toch veel ervaring in dat team zit met het winnen van belangrijke matchen."



Thuisvoordeel

"De komende twee matchen staan nu in Los Angeles op het programma, hopelijk kunnen we dat thuisvoordeel uitbuiten. En hopelijk is het ook de laatste vlucht, want ik heb er dit seizoen al genoeg genomen: 28 al, meer dan 54.000 km. De NBA-teams beschikken over hun eigen jets, maar wij zitten gewoon op 'commercial flights', in economy class ook. Met mijn lange benen valt dat niet altijd mee. Soms pas ik er net tussen, maar andere keren is het wringen. De zitjes aan de nooduitgangen zijn erg gegeerd, maar dan moet je bijbetalen en omdat alles gebudgetteerd is, heb ik zelden dat geluk."



Verjaardag

"Vandaag ben ik 36 geworden. Klinkt oud. Ik zit toch al aan de andere helft van de dertig. Even slikken als je daaraan denkt. Maar fysiek voel ik me goed. Het helpt natuurlijk als je niet veel speelminuten maakt. Ik vraag me af wat het gaat geven als ik straks bij mijn Turkse club wél weer veel aan spelen toe kom. Veel grootse plannen om te feesten zijn er niet, zeker nu ik met vertraging naar huis keer. Ik vlieg al later dan de ploeg terug omdat er wat was misgelopen met het ticket voor mijn dochter Lou. Mogelijk mis ik de video-analyse op de club. Een rustig avondje met het gezin, dat zal het worden, denk ik."