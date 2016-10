Het is nog maar de voorbereiding maar deze misser is nu al kanshebber voor Blooper van het Jaar

video

Ooit stond hij bekend als 'Linsanity' bij de New York Knicks, maar de laatste jaren is het toch serieus bergaf gegaan met Jeremy Lin. De point guard komt sinds dit seizoen uit voor de Brooklyn Nets en in de pre-season liet hij al een staaltje van zijn, ahum, klasse zien. Tegen de Detroit Pistons lag de baan voor een simpele lay-up open en toch miste Lin. De 28-jarige Amerikaan raakte zelfs de ring niet. Een pijnlijke misser die nu al een gooi doet naar de titel Blooper van het Jaar.