NBA-ster Paul Pierce wil nog één keer schitteren en houdt het dan voor bekeken

Bewerkt door: Glenn Bogaert

26/09/16 - 18u45 Bron: Belga

© epa.

Paul Pierce begint aan zijn laatste seizoen in de NBA. Dat maakte de forward van de Los Angeles Clippers vandaag bekend op de website The Players' Tribune. Hij houdt het zo na een carrière van 19 jaar voor bekeken.

"Na 18 jaar in de NBA is het moeilijk te geloven dat ik in elk stadion voor de laatste keer zal aantreden", aldus Pierce, die volgende maand zijn 39e verjaardag viert. "Ik ga dus genieten van elke oefening, elke busrit, elk avondmaal met het team en elke keer we door de spelerstunnel zullen lopen. Ik ga mijn best doen om met ons team het ultieme doel te bereiken."



Topperiode in Boston

Pierce genoot vooral grote faam tijdens zijn periode bij de Boston Celtics (1998-2013). Hij mocht 10 keer opdraven in het All-Star game. In 2008 veroverde Pierce de NBA-titel, de eerste voor de Celtics sinds 1986. Hij werd toen verkozen tot MVP van de finale.



20,6 punten gemiddeld

Na de Celtics speelde Pierce voor de Brooklyn Nets (2013-2014) en de Washington Wizards (2014-2015). Sinds 2015 treedt hij aan voor de LA Clippers. Met 26.316 punten is Pierce momenteel 16de op de NBA-topschutersstand aller tijden. Hij heeft een gemiddelde van 20,6 punten en 5,7 rebounds per wedstrijd achter zijn naam.