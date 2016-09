Nederlagen voor Emma Meesseman en Ann Wauters

Emma Meesseman in volle actie. © ap.

Emma Meesseman is met de Washington Mystics tegen een 73-80 (rust: 47-42) thuisnederlaag aangelopen tegen Indiana Fever in de Noord-Amerikaanse vrouwenbasketcompetitie (WNBA).

Meesseman was goed voor negentien punten, één rebound en vier assists in 29 minuten.



Ann Wauters verloor met Los Angeles Sparks met 78-60 (rust: 49-27) op bezoek bij Seattle Storm. Wauters speelde vijf minuten en lukte daarin een rebound.



Ondanks de nederlaag blijven de Sparks op de tweede plaats in de WNBA. Wauters en co zijn tevens al zeker van deelname aan de play-offs. Washington Mystics is met nog slechts drie wedstrijden voor de boeg weggezakt naar de negende stek, enkel de top acht mag deelnemen aan de play-offs.