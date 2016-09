Door: redactie

Emma Meesseman heeft vrijdag met Washington Mystics met 76-81 (rust: 39-41) verloren van Seattle Storm in de Noord-Amerikaanse basketcompetitie voor vrouwen (WNBA).

In het Verizon Center was Meesseman goed voor vijftien punten en drie rebounds.



In de stand staat Washington Mystics na de achttiende nederlaag van het seizoen op de negende plaats.