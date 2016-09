O'Neal, Iverson en Yao Ming in Hall of Fame

Door: redactie

NBA Voormalige topbasketballers Shaquille O'Neal, Allen Iverson en Yao Ming zijn officieel toegetreden tot de Hall of Fame.

"Shaq" O'Neal was met de Los Angeles Lakers (2000, 2001, 2002) en Miami (2006) goed voor vier titels in de Noord-Amerikaanse profbasketcompetitie. Hij werd in 2000 tot MVP van het seizoen gekozen en beëindigde zijn carrière met een gemiddelde van 23,7 punten en 10,9 rebounds per wedstrijd.



Iverson van zijn kant werd in 2001 de Most Valuable Player uit de NBA. Dat seizoen bereikte hij met Philadelphia de finale, die hij verloor van de Lakers.



De Chinees Yao Ming ten slotte, goed voor slechts acht NBA-seizoenen bij de Houston Rockets, zag zijn carrière flink verstoord worden door blessureleed. Hij lukte in zijn actieve loopbaan gemiddeld 19,2 punten per wedstrijd.