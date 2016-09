Emma Meesseman wint met Washington in Dallas

Door: redactie

5/09/16 - 08u29 Bron: Belga

© ap.

Emma Meesseman heeft met haar WNBA-team Washington Mystics met 83-88 gewonnen bij Dallas Wings. De Belgische international tekende in het College Park Center in het Texaanse Arlington voor 8 punten, 5 rebounds en 1 assist. Ze stond 22'43" op het terrein.

Los Angeles Sparks klopte, zonder Ann Wauters, in het eigen Staples Center Indiana Fever met 88-81.



In het klassement delen de Sparks de leiding in de Western Conference met Minnesota Lynx. Beide ploegen wonnen 24 keer en verloren 5 keer en zijn al zeker van deelname aan de play-offs. Washington staat met 11 zeges en 17 nederlagen vijfde en voorlaatste in de Eastern Conference.