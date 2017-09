John-John Dohmen keert terug bij Red Lions

Bewerkt door: XC

John-John Domen, in 2015 nog verkozen tot beste hockeyspeler ter wereld, keert terug bij de nationale ploeg na een sabbatjaar. Dat maakte bondscoach Shane McLeod vandaag bekend.

"Na meer dan een jaar, sinds de Spelen in Rio, is John-John terug bij ons. Hij wilde echt terugkomen op het allerhoogste internationaal niveau", zei de Nieuw-Zeelandse bondscoach bij de bekendmaking van zijn selectie voor het komend seizoen. In december staat de finale van de World League in India al op het menu.



Ondertussen had McLeod ook een verklaring voor de verloren EK-finale tegen Nederland. "We waren moe. Ik denk dat we te vroeg top waren, terwijl de Nederlanders sterker werden doorhen het toernooi." De Belgische hockeytoekomst ziet er wel rooskleurig uit. De U21-ploegen speelden zowel bij de jongens als de meisjes de EK-finale.



De volledige selectie:



Doelmannen: Vincent Vanasch (Waterloo Ducks), Loïc Van Doren (Dragons) en Jérémy Gucassof (Racing)



Veldspelers: Gauthier Boccard (Waterloo Ducks), Alexander Hendrickx (Dragons), Loïck Luypaert (Braxgata), Emmanuel Stockbroekx (Bloemendaal), Arthur De Sloover (Beerschot), Arthur Van Doren (Dragons), Simon Gougnard (Waterloo Ducks), Augustin Meurmans (Racing), Victor Wegnez (Dragons), Felix Denayer (Dragons), John-John Dohmen (Waterloo Ducks), Dorian Thiéry (Léopold), Antoine Kina (Gantoise), Sébastien Dockier (Beerschot), Florent van Aubel (Dragons), Cédric Charlier (Racing), Tom Boon (Racing), Thomas Briels (Oranje-Rood), Amaury Keusters (Herakles), Tanguy Cosyns (Daring) et Nicolas De Kerpel (Herakles).