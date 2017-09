Red Panthers-bondscoach Niels Thijssen verlengt contract tot eind 2020

Door: redactie

21/09/17 - 18u31

Niels Thijssen heeft een nieuw contract getekend als coach van de Red Panthers, dat de Nederlander tot tot eind 2020 aan de nationale hockeyvrouwen verbindt. Dat liet Marc Coudron, voorzitter van de Belgische hockeybond, vandaag weten.

Coudron greep donderdag bij de voorstelling van nieuwe sponsors de gelegenheid om bondscoach Thijssen te feliciteren voor de EK-finale afgelopen zomer, en maakte bekend dat er een contractverlenging is ondertekend. "We zijn verheugd het contract van Niels Thijssen te verlengen tot eind 2020", zei de voorzitter.



Thijssen stelde donderdag de kalender voor die de Red Panthers naar het WK van volgend jaar in Londen en naar de Spelen van Tokio moet loodsen. Kwalificatie wordt geen makkelijke opgave. "We willen zo hoog mogelijk komen te staan op de wereldranglijst. Hoe hoger we staan, hoe makkelijker de weg naar de Spelen. Maar we zullen ons moeten verbeteren."



Ook de selectie voor het seizoen 2017-2018 kwam ter sprake. Vijf nieuwe speelsters mogen zich opmaken voor een jaar bij de nationale ploeg.