Oranje is pak slaag van Red Lions helemaal vergeten: van "Gouden pleister" tot "België kwam er niet aan te pas"

28/08/17 - 11u04 Bron: Belga

Een "ongekend pak slaag" noemden de Nederlandse kranten de 0-5-pandoering die de Red Lions Oranje gaven in de groepsfase. Maar dat pak slaag is na gisteren wel vergeten. Nederland zegevierde in de eindstrijd in Amsterdam met 4-2, nadat de Belgen eerst waren uitgelopen tot 2-0. Een overzicht van hoe de Nederlandse kranten de finale beschreven hebben:

Het AD constateerde dat net als maandag aanvankelijk elke kans raak was. "Twee kansen, twee doelpunten." Maar na de rust (stand 2-0) onderging Oranje een metamorfose. "België kwam er niet meer aan te pas. Een gele kaart en een tijdstraf voor Emmanuel Stockbroekx kwam de ploeg, die jaagde op zijn eerste grote prijs duur te te staan."

"Het goud van de rehabilitatie", schrijft het Eindhovens Dagblad over de zege van Oranje. Maar de Nederlandse krant blijft wel voorzichtig. "Twee keer goud, maar de echte test komt op het WK."

Trouw heeft ook vooral oog voor het Nederlandse team: "Veerkracht leidt naar Europese titel", luidt de kop van het verhaal, waarin over een "formidabele teamprestatie" wordt bericht.