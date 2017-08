Tweemaal zilver op het EK hockey, maar in welke sporttakken haalden onze nationale ploegen wél goud?

Door: redactie

Geen EK goud, noch voor de hockeydames, noch voor de hockeyheren. En dus blijft ons land op vier EK, WK of olympische titels in de ploegsporten steken. Een overzicht.

EK ijshockey 1913

In 1913 werd ons land Europees kampioen ijshockey. Het toernooi werd met vier landen gespeeld en vond plaats in Duitsland. Naast België en gastland Duitsland maakten ook Oostenrijk en Bohemen hun opwachting. België startte met een gelijkspel tegen Bohemen (4-4), maar won tegen Oostenrijk (13-1) en Duitsland (8-5). België behaalde evenveel punten als Bohemen, maar werd dankzij een beter doelsaldo toch Europees kampioen. Léon Goosens en Fernand de Blommaert behoorden tot de uitblinkers van het toernooi.



OS 1920 voetbal

Op de olympische spelen van 1920 die in Antwerpen werden georganiseerd pakte ons land de titel in het voetbal. Nadat de Belgen in de halve finale Nederland hadden geklopt met 3-0, wachtte in de finale Tsjecho-Slowakije. Na 43 minuten spelen en bij een 2-0 voorsprong voor de Belgen verlieten de Tsjecho-Slowaken het veld uit onvrede met de scheidsrechter. Daarop werden zij gediskwalificeerd en was het goud voor ons land.