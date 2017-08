Opnieuw zilver! Red Lions laten zich de kaas van het brood eten in Nederland, Oranje wint het EK

DMM

EK Hockey De Red Lions hebben geen geschiedenis geschreven. De Belgische hockeymannen gingen in hun finale op het Europees kampioenschap hockey kopje onder tegen titelverdediger Nederland. Oranje vocht zich in de tweede helft weer in de wedstrijd na een dubbele achterstand. Het werd uiteindelijk 2-4 in Amstelveen.

Wat een unieke kans hebben de Red Lions laten liggen. De Belgische hockeymannen hadden een eerste Europese titel binnen handbereik, maar moest zich finaal gewonnen geven in een sterk Oranje.



Het begon nochtans uitstekend voor de Belgen. Met een ijzersterke verdediging neutraliseerden de Lions elk Nederlands gevaar om er vervolgens op de counter vlijmscherp uit te komen. Een van die tegenstoten leverde een strafcorner op en Tom Boon kon de Lions zo in het eerste kwart al op voorsprong brengen.



In het tweede bedrijf toonden onze hockeymannen opnieuw een uitgekookt gelaat. Charlier verlengde een stevige voorzet met een subtiel tikje in doel en zo mochten de Lions met een 2-0 voorsprong de rust induiken. Lees ook LIVE: Red Lions geven voorsprong uit handen, thriller van jewelste in vierde kwart (2-2)

De Europese titel lag voor het grijpen en in de eerste minuten van het derde kwart leek er geen vuiltje aan de lucht. Dreigen hoefde niet meer, terwijl Nederland maar geen gaatje in de Belgische muur vond.



Plots vond Kemperman toch opening. De Oranje-speler ramde een afvallende bal in de korte hoek en Vanasch was kansloos op de Nederlandse schicht. Het geloof kwam als een donderslag bij heldere hemel weer in de rangen bij de titelverdediger.



Tot overmaat van ramp moesten de Lions steeds meer strafcorners toegeven op hun Nederlandse concurrenten. Specialist Van der Weerden duwde de bal tegen de lat, maar de bal ging er net voor het vierde kwart toch in. 2-2 en alles te herdoen.



Een thriller leek in de maak, maar Nederland ging gewoon door op zijn elan in de finale vijftien minuten van de wedstrijd. Het was pompen of verzuipen voor de Red Lions. Niet toevallig was het opnieuw een strafcorner die de Belgen de das omdeed. Van der Weerden was de boeman met dienst: 2-3.



Een ultieme alles-of-nietspoging van de Lions leidde tot niets. Sterker, met een snelle counter zette Oranje de kroon op het werk. België blijft zo net als gisteren bij de vrouwen met een zilveren medaille achter. Nederland verlengt zijn Europese titel.