Red Lions willen tegen Nederland eindelijk die eerste grote titel pakken: "In Tokio 2020 interesseert enkel de titel ons"

Na een zilveren medaille op het EK in 2013 in Boom en brons op het EK in 2007 in Manchester willen de Red Lions deze namiddag (om 16u00) eindelijk eens op het hoogste schavotje staan op een Europees kampioenschap. De Lions treffen in Amsterdam gastland Nederland.

De Nederlanders, vierde op de wereldranglijst, zijn de titelverdediger en bezitten in tegenstelling tot België over een ruim gestoffeeerd palmares in hockey. Na vier Europese titels, zeven zilveren medailles en drie bronzen plakken veroveren ze vandaag tegen de Red Lions sowieso hun vijftiende Europese medaille. Nederland veroverde ook twee olympische titels (1996 en 2000) en drie wereldtitels (1973, 1990 en 1998).



Gewoonlijk spelen onze noorderburen hun finales tegen Duitsland of Engeland, maar de laatste jaren is ook België een geduchte tegenstander geworden. De Lions versloegen Nederland in de halve finale op de Spelen in Rio (3-1) en gaven ze in de groepsfase op dit EK nog een pandoering van jewelste (5-0).



"Worden steeds sterker"

"Maar het zal een heel andere wedstrijd worden dan vorige week zondag", waarschuwde Loïck Luypaert. "Nederland bezit veel ervaring en zal veel geleerd hebben uit de nederlagen tegen ons. Maar ook wij worden steeds sterker. De jonge talenten staan te trappelen om hun plaats in het team in te nemen. Deze finale is een etappe op weg naar de Spelen in Tokio in 2020, waar enkel de titel ons nog zal interesseren."