Zilver voor knokkende Panthers, maar overwicht Oranje te groot

Werner Thys

26/08/17 - 21u44

In een volledig Oranje gekleurd Wagener Stadion en in een typisch Hollands sfeertje verkochten de Red Panthers hun vel duur in de EK-finale. Een stunt zat er echter op geen moment in: 3-0. Met prachtig zilver rond de nek namen de hockeyvrouwen afscheid van een voor hen onvergetelijk toernooi.

Onder de indruk van de omstandigheden leken de Panthers bij de start van de wedstrijd alleszins niet. Van bij de aanvangsfase pakten de speelsters van bondscoach Niels Thijssen het achterin mooi gestructureerd aan en er waren ook aanvallende intenties. In de cirkel van Nederland geraken lukte echter niet. De Panthers leken het eerste kwart zonder tegentreffer te overleven, maar slaagden net niet in hun opzet. Een schot van Kitty Van Male werd door Carlien Dirkse van den Heuvel in doel gewerkt. Keeper Aisling D'Hooghe was kansloos. Lees ook Zilver is ook magnifiek! Herbeleef hoe verdienstelijke Red Panthers het onderspit moeten delven tegen sterk Nederland (0-3) © photo news. © belga.

Hetzelfde spelbeeld in kwart twee met een voortdurend aanvallend Nederland. In de 26ste minuut geraakten de Panthers voor het eerst in de Nederlandse cirkel. Gevaar creëren was er echter niet bij. Met een 1-0 ruststand hadden de hockeyvrouwen nog steeds dat sprankeltje hoop.

Meer van hetzelfde in de tweede helft. Onder impuls van het publiek ging Oranje op zoek naar de tweede treffer. Aanvankelijk zonder succes, tot Kelly Jonker in de 48ste minuut het genadeschot gaf (2-0). In de laatste vier minuten probeerden de Panthers zonder keeper nog aan de eerredder te geraken. Moedig, maar het leverde Oranje wel een derde treffer op. Alin Fobe maakte een fout in de cirkel en Ireen van den Assem werkte de strafbal af. Het Oranje-feestje kon beginnen. © belga.

In een wedstrijd tussen de nummers één en veertien van de wereld is het niet meer dan logisch dat het balbezit en de technische hoogstandjes voor Oranje waren. Net als vorige week in de poulematch tegen Nederland stond er bij de Panthers wel een blok. En dat is een mooie basis om op verder te bouwen. Nu moeten die aanvallende intenties komen.

De Panthers gaan dus naar huis met een pak bagage aan ervaring en kunnen de komende jaren uitkijken naar enkele grote afspraken. Na het EK in Boom 2013 leken de Panthers gelanceerd, maar dat draaide anders uit. Dit Europees kampioenschap in Amsterdam zou wel eens het definitieve startschot kunnen betekenen. D'Hooghe stak nog een extra prijs op zak, zij werd verkozen tot beste doelvrouw van het toernooi.

Opstelling België België startte met Aisling D'Hooghe, Sophie Limauge, Louise Cavenaille, Aline Fobe, Anouk Raes, Judith Vandermeiren, Stephanie Vanden Borre, Alix Gerniers, Barbara Nelen, Louise Versavel en Jill Boon.

Later kwamen: Lien Hillewaert, Anne-Sophie Weyns, Pauline Leclef, Michelle Struijk en Joanne Peeters. © belga. © belga. © photo news. © belga.